Fedez e la sua fidanzata Chiara Ferragni hanno fatto la loro comparsa nel presepe di San Gregorio Armeno.

Nella celebre via di Napoli sono, infatti, apparse due statuine che riproducono il cantante e la fashion blogger: la statuina di lui ha gli addominali pieni di tatuaggi in bella mostra, pantaloni neri al ginocchio, calze in spugna bianche con righe blu e rosse, scarpe da ginnastica bianche e cappellino nero. La statuina di lei, invece, ha minigonna in pelle nera, maglietta rossa, scarpe nere, cintura nera (probabilmente di Gucci), borsa nera (probabilmente di Chanel), collanina d'oro con la croce e occhiali da sole.

I “finti” Fedez e Chiara Ferragni non sono soli. Intorno a loro, ci sono altre statuine di personaggi famosi: ad esempio, ci sono Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Toni Servillo (che ha recitato nel film Premio Oscar “La grande bellezza”), Valentino (non lo stilista, ma il pilota di MotoGp) e Cristiano Ronaldo.

Lo “scoop” arriva direttamente dal rapper, tramite ovviamente i social. Qui, lui riesce a ottenere sempre numeri da capogiro: ad esempio, una delle sue ultime Instagram Stories è stata vista da oltre un milione di utenti. “Più share di un programma in prima serata”, ha infatti scritto il cantante.

Fedez e Chiara hanno trascorso le vacanze Andermatt, sulle Alpi Svizzere, insieme a entrambe le famiglie. In un'intervista rilasciata a "Vanity Fair", hanno parlato della gravidanza, giunta alla 25esima settimana, e del post nascita di Leone, prevista per il prossimo 9 aprile. Hanno spiegato che il piccolo nascerà in America, per avere il doppio passaporto e per vivere le prime settimane con maggiore privacy e tranquillità. Sia Fedez sia Chiara vivranno a Los Angeles da gennaio fino a maggio, poi rientreranno a Milano e probabilmente inizieranno a pensare al matrimonio. Si continua a vociferare, infatti, che le nozze saranno ad agosto in Sicilia.

Leone’s Daddy & Leone’s Mummy A post shared by Fedez (@fedez) on Dec 28, 2017 at 7:12am PST