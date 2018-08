Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: Ago 17, 2018 at 6:30 PDT

“In questa triste estate mi sollevi l’anima. Ti amo sempre di più” è la dichiarazione d’amore per la moglie di Eros Ramazzotti , che in questo periodo ha anche filmato la “stupenda” modella alle prese con le onde del mare .

“Mi vuol mangiare, aiuto, so di biscotto, non sono buono da mangiare”, così commenta una foto su Instagram che ritrae Marica Pellegrinelli mentre lo morde, tra gioco e passione.

Mentre Vasco Rossi fa bagni di folla “non stop” in spiaggia a Castellaneta Marina (Taranto) in Puglia , nell’ estate 2018 del cantautore 54enne l’amore vince sulle brutte notizie della cronaca italiana.

“Questa foto l’ho fatta ieri e oggi il grande Vasco ha postato la sua, siamo in sintonia” recita il post di Eros Ramazzotti : in effetti la sua posa è simile al “Saluto al Sole” del rocker di Zocca.

Ramazzotti e Vasco Rossi fanno una foto nella stessa curiosa posa: “Siamo in sintonia”, scrive Eros , “morso” dalla moglie Marica Pellegrinelli in un selfie. Ecco gli scatti da Instagram del cantante romano, pronto a lanciare il nuovo album di canzoni .

