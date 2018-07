Emma canta “Estate” di Bruno Martino con il tassista Duca 40, e il video diventa subito virale. Il duetto è stato improvvisato venerdì 27 luglio alle 9.00 di mattina, durante il tragitto in taxi per l'aeroporto di Roma e ha ottenuto un successo incredibile.

Il filmato è stato girato dal tassista Duca 40, già conosciuto in tutta Roma per la sua simpatia e per l'abitudine di pubblicare video e foto con i personaggi dello spettacolo, ed è stato subito ripreso da tutte le testate online. Emma e l'autista hanno cantato durante il viaggio per l'aeroporto su una base registrata e Duca 40, molto orgoglioso della performance, ha subito condiviso il duetto sui suoi profili social ottenendo centinaia di apprezzamenti e condivisioni.

Intanto Emma ha anche pubblicato una foto del suo primo giorno di vacanza in Sicilia, che ha ottenuto un enorme successo tra i suoi fan di Instagram: nello scatto è ritratta in costume da bagno e occhiali da sole, mentre esce da una piscina e mostra tutta la sua bellezza.