Un altro duetto internazionale per Chiara Galiazzo, dopo quello con Mika in “Stardust”.

Il Primo gennaio 2018 uscirà in radio “Gravity”, il singolo che il cantautore inglese Leo Stannard ha realizzato in una nuova versione, in duetto con Chiara Galiazzo, per il mercato discografico italiano. “Gravity” sarà, quindi, il primo singolo del 2018.

I due artisti si sono incontrati nei Miloco Recording Studios di Londra, usati anche da artisti del calibro di Adele, Noel Gallagher ed Ed Sheeran.

A proposito di questa collaborazione, Chiara ha scritto sui social: “Mi piace collaborare con artisti non italiani, d'altronde ho sempre amato gli scambi culturali fin dai tempi dell’università e questo per me è stato come fare un Erasmus della musica. Devo dire che è stato anche più facile perché Leo è molto simpatico e parla anche un po’ di italiano: non ci crederete, ma passa le sue vacanze estive in Basilicata!”.

Il 2018 è alle porte. Chiara, come anche molti di voi, ha pensato ai buoni propositi per l'anno nuovo. Sui social, la cantante ne ha scritto uno molto importante: “Mi auguro di non smettere mai di divertirmi facendo quello che ho scelto di fare”.