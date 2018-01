Biagio Antonacci lancia il nuovo singolo “Fortuna che ci sei” e aggiunge tre date al calendario del suo tour.

Il brano, che potrete ascoltare da domani (5 gennaio) su Radio Italia, è la seconda traccia estratta dall'album “Dediche e manie” dopo “In mezzo al mondo” e contiene la frase che dà il titolo al disco.

Intanto continua con grande successo il nuovo tour nei palazzetti italiani. A meno di un mese dalla partenza, il “Biagio Antonacci Tour 2017-2018” ha registrato un nuovo tutto esaurito per la seconda data di Eboli, in programma per il 14 gennaio, per un totale di otto concerti sold out.

A grande richiesta, si sono aggiungiunti tre nuovi appuntamenti al calendario della tournée: il 7 maggio l'artista si esibirà al PalaPalapartenope di Napoli, il 12 al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) e il 13 alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso). I biglietti per le nuove date sono disponibili online dalle 11.00 di domani e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì.

Dopo i concerti sold out ad Acireale (Catania), Biagio si è perso per le strade della Sicilia e ha raccontato l’accaduto sui social “Questa parte di sud ha potere di essenza, assenza, libertà... Poco in me rimane, se non respiro quest’aria marittima e veloce e intanto inizia dal vento sparso questo 2018 onorato...”.