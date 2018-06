In Piazza Duomo a Milano per le prove di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2018, Annalisa è passata dal nostro truck per una breve intervista in vista del maxi-evento di domani (sabato 16 giugno). La cantante ha manifestato tutto il suo entusiasmo insieme a Marco Maccarini e Marina Minetti, per la prima volta a #Rilive insieme a Radio Italia.

Per te non è il primo RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, vero?

“No, sono stata una volta da sola e una volta ospite di Benji & Fede. Diciamo che è la seconda volta 'e mezzo'!”

Sei calda per le prove?

“Sì, molto, anche se non sembra. Fa caldissimo, ma è una figata! Sono molto ansiosa, non vedo l'ora che sia domani.”

Come trascorrerai la tua estate?

“Sarò in tour tutta l'estate fino a settembre, in tutta Italia.”

Come si fa la valigia perfetta per passare l'estate in tour?

“Non sono la persona giuista a cui chiederlo, perdo qualsiasi cosa!”

Il tuo tour girerà l'Italia, ma c'è un posto in cui andrai per la prima volta?

“Ce ne sono vari, magari non sono stata precisamente in alcuni luoghi. Sicuramente è la prima volta che faccio due concerti di fila in Sardegna, a Portocervo (Sassari) e a Silanus (Nuoro). Poi sarò anche in Sicilia, a Verona, Asti... Le date sono tante.”